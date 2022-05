“Ci ha lasciati”. Lutto nella televisione, morto a 60 anni l’attore delle serie top: “Era malato” (Di giovedì 26 maggio 2022) Criminal Minds, The Mentalist, 911 Lone star, Bosch Legacy, solo alcune delle serie televisive, conosciute ed acclamate in tutto il mondo, alle quali aveva preso parte interpretando personaggi indelebili nella storia del piccolo schermo internazionale. l’attore John Zderko è purtroppo venuto a mancare all’età di 60 anni. Nelle ultime ore, l’intero ambiente della recitazione lo sta piangendo, ricordando i ruoli che ha interpretato brillantemente nel corso di un lungo percorso artistico. Lo spettacolo era sempre stato la sua passione più grande, intorno a cui John Zderko aveva deciso di costruire la propria esistenza che è finita troppo presto. John Zderko, l’attore è morto a 60 anni John Zderko era cresciuto in Ohio, stato ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 26 maggio 2022) Criminal Minds, The Mentalist, 911 Lone star, Bosch Legacy, solo alcunetelevisive, conosciute ed acclamate in tutto il mondo, alle quali aveva preso parte interpretando personaggi indelebilistoria del piccolo schermo internazionale.John Zderko è purtroppo venuto a mancare all’età di 60. Nelle ultime ore, l’intero ambiente della recitazione lo sta piangendo, ricordando i ruoli che ha interpretato brillantemente nel corso di un lungo percorso artistico. Lo spettacolo era sempre stato la sua passione più grande, intorno a cui John Zderko aveva deciso di costruire la propria esistenza che è finita troppo presto. John Zderko,a 60John Zderko era cresciuto in Ohio, stato ...

