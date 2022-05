Chiara Amirante: età, malattia, Comunità Nuovi Orizzonti e libri della scrittrice (Di giovedì 26 maggio 2022) Chi è Chiara Amirante, scrittrice e fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 26 maggio? Chiara Amirante: età, Comunità Nuovi Orizzonti e libri della scrittrice Chiara Amirante è nata il 20 luglio 1966 a Roma e, dopo essersi laureata in Scienze Politiche, ha cominciato a rendersi gradualmente protagonista di innumerevoli iniziative sociali. Negli anni, infatti, si è dedicata alla cura e al sostegno di persone affette da problemi legati all’alcol e alla tossicodipendenza oppure al supporto dei malati di Aids o delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) Chi èe fondatriceospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 26 maggio?: età,è nata il 20 luglio 1966 a Roma e, dopo essersi laureata in Scienze Politiche, ha cominciato a rendersi gradualmente protagonista di innumerevoli iniziative sociali. Negli anni, infatti, si è dedicata alla cura e al sostegno di persone affette da problemi legati all’alcol e alla tossicodipendenza oppure al supporto dei malati di Aids o delle ...

Advertising

CorriereCitta : Chi è Chiara Amirante: età, marito, la malattia, la scrittura e il progetto Nuovi Orizzonti - Paoloboi69 : RT @CAmirante: 3 consigli efficaci per combattere e sconfiggere l’ #ansia #paura #stress #lapaceinteriore in @AleteiaIT @CAmirante @edizpi… - egioiasia : RT @NuoviOrizzonti: 3 consigli efficaci di #ChiaraAmirante per combattere e sconfiggere l’ #ansia #lapaceinteriore in @AleteiaIT @CAmiran… - CAmirante : 3 consigli efficaci per combattere e sconfiggere l’ #ansia #paura #stress #lapaceinteriore in @AleteiaIT… - NuoviOrizzonti : 3 consigli efficaci di #ChiaraAmirante per combattere e sconfiggere l’ #ansia #lapaceinteriore in @AleteiaIT… -