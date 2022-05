Chi rimpiange i giovani di ieri si ricordi le Brigate rosse. Feltri: ecco perché la cultura non è tutto (Di giovedì 26 maggio 2022) Antonio Polito è un ottimo giornalista e ieri ha scritto un articolo interessante sui giovani di oggi, che non brillano per cultura. Ha ragione, il grado di preparazione dei ragazzi ora si è abbassato sensibilmente. La maggior parte di loro fatica a comprendere ciò che legge e non sa scrivere correttamente. Probabilmente le tecnologie li hanno rimbambiti privandoli della capacità di discernere. Inoltre Polito segnala un grave problema. Un tempo la scuola media insegnava cose importanti, poi è decaduta e ormai è diventata la prosecuzione inerte delle elementari. ecco perché adesso il livello complessivo dell'istruzione si è drammaticamente abbassato. Ovvio che anche le capacità giovanili di adattarsi alle regole democratiche sono diminuite. Chi va a votare lo fa per abitudine, ma non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Antonio Polito è un ottimo giornalista eha scritto un articolo interessante suidi oggi, che non brillano per. Ha ragione, il grado di preparazione dei ragazzi ora si è abbassato sensibilmente. La maggior parte di loro fatica a comprendere ciò che legge e non sa scrivere correttamente. Probabilmente le tecnologie li hanno rimbambiti privandoli della capacità di discernere. Inoltre Polito segnala un grave problema. Un tempo la scuola media insegnava cose importanti, poi è decaduta e ormai è diventata la prosecuzione inerte delle elementari.adesso il livello complessivo dell'istruzione si è drammaticamente abbassato. Ovvio che anche le capacitàli di adattarsi alle regole democratiche sono diminuite. Chi va a votare lo fa per abitudine, ma non è ...

