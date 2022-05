Chi era Ciriaco De Mita: colto, spigoloso, saccente, dal rastrellamento di tessere nella Dc allo spietato logoramento di Craxi (Di giovedì 26 maggio 2022) Secondo i suoi stessi calcoli, avrebbe dovuto lasciarci sette anni fa, a 87 anni. Rinunciò a polemizzare con il buon Dio e si accomiatò così: “Tengo che sia una morte rispettabile, come l’ha avuta mio padre”. Ciriaco De Mita è il potente italiano venuto dal Sud, per un decennio – a cavallo tra il 1980 e il 1990 – anche grande rastrellatore di tessere, enorme facitore del gioco correntizio democristiano, spietato nella guerra di logoramento contro Bettino Craxi e il suo drappello socialista. De Mita però è anche il politico più colto della sua leva, il più curioso, spigoloso, e parecchio saccente della scena nazionale. Arriva a Roma da Nusco, Irpinia profonda, figlio di un sarto. Ma ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Secondo i suoi stessi calcoli, avrebbe dovuto lasciarci sette anni fa, a 87 anni. Rinunciò a polemizzare con il buon Dio e si accomiatò così: “Tengo che sia una morte rispettabile, come l’ha avuta mio padre”.Deè il potente italiano venuto dal Sud, per un decennio – a cavtra il 1980 e il 1990 – anche grande rastrellatore di, enorme facitore del gioco correntizio democristiano,guerra dicontro Bettinoe il suo drappello socialista. Deperò è anche il politico piùdella sua leva, il più curioso,, e parecchiodella scena nazionale. Arriva a Roma da Nusco, Irpinia profonda, figlio di un sarto. Ma ci ...

