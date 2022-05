Chelsea, la nuova proprietà ha messo gli occhi su Neymar (Di giovedì 26 maggio 2022) Il primo grande colpo della nuova proprietà del Chelsea potrebbe essere Neymar, finito in secondo piano a Parigi dopo il rinnovo di Mbappe Secondo quanto riportato da FourFourTwo, i nuovi proprietari del Chelsea hanno messo il nome di Neymar in cima alla loro lista. Già nei giorni scorsi in Francia si discuteva del possibile addio di Neymar dopo il ricco rinnovo di Mbappe. Nonostante le parole del brasiliano, che negavano qualsiasi rumor, regalare O’Ney a Tuchel potrebbe essere un ottimo biglietto da visita dei nuovi boss del Chelsea. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Il primo grande colpo delladelpotrebbe essere, finito in secondo piano a Parigi dopo il rinnovo di Mbappe Secondo quanto riportato da FourFourTwo, i nuovi proprietari delhannoil nome diin cima alla loro lista. Già nei giorni scorsi in Francia si discuteva del possibile addio didopo il ricco rinnovo di Mbappe. Nonostante le parole del brasiliano, che negavano qualsiasi rumor, regalare O’Ney a Tuchel potrebbe essere un ottimo biglietto da visita dei nuovi boss del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

