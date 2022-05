"Che bella sensazione dopo tanti anni", i tifosi giallorossi alla festa del Circo Massimo (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 maggio Le voci dei tifosi romanisti al Circo Massimo per la festa con il pulman della squadra vincitrice della Conference League. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 maggio Le voci deiromanisti alper lacon il pulman della squadra vincitrice della Conference League.

Advertising

lauraboldrini : Onestà e rigore morale. Enrico #Berlinguer incarna ancora oggi l'idea della politica al servizio della collettivi… - RadioZetaOf : ??? Ma che bella versione unplugged di 'Sogni al cielo' che ci ha regalato @imalexwyse! ?? Connettiti e segui la dir… - FBiasin : La mezz’ora post #InterSamp è stata una cosa “rara”, molto bella, ed è la dimostrazione che dare tutto è l’unica co… - yminnivr : Perché non sojo bella e nemmeno fotogenica che palle - SpringsteenMoni : RT @francycognato: Bimba pelosa in cerca di una bella adozione! Non lasciate che il suo futuro sia un box?? -