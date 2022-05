Cento anni dalla nascita di Berlinguer | ' Subito una strada dedicata al leader politico

Advertising

... Amministrazione Contabilità Segreteria (10,5 per), Commercio Gdo Retail (10,1 per). "...vogliamo essere qua per fare in modo che uno dei settori che maggiormente ha sofferto in questi...... ma lui si difende: 'Il mio patrimonio èvolte quello che mi ha lasciato mio padre. L'azienda ... qualità che mi sono procurato comprando azioni da parenti con soldi miei, indebitandomi, a 24Un secolo di presenza, un secolo di fedeltà alla propria missione. Speciale anniversario per la Confraternita di Cafaggio della Misericordia di Prato che si appresta a festeggiare i cento anni dalla p ...Prato, 26 maggio 2022 - Un secolo di presenza, un secolo di fedeltà alla propria missione. Speciale anniversario per la Confraternita di Cafaggio della Misericordia di Prato che si appresta a festeggi ...