Ceferin: «Rinnovo Mbappé-PSG scandaloso? Offerta Real simile» (Di giovedì 26 maggio 2022) Alla Uefa non verrà detto “cosa fare” dopo le critiche sul Rinnovo del contratto di Kylian Mbappé con il Paris Saint Germain. Lo ha detto il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, intervistato dalla BBC. Ceferin ha spiegato che la Uefa ha “regole di fair play finanziario piuttosto rigide. Chi rispetterà le nostre regole è il benvenuto nelle L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 26 maggio 2022) Alla Uefa non verrà detto “cosa fare” dopo le critiche suldel contratto di Kyliancon il Paris Saint Germain. Lo ha detto il presidente dell’Uefa Aleksander, intervistato dalla BBC.ha spiegato che la Uefa ha “regole di fair play finanziario piuttosto rigide. Chi rispetterà le nostre regole è il benvenuto nelle L'articolo

