Cecchinato-Hurkacz in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2022

(Di giovedì 26 maggio 2022) Marcosfiderà Hubertnel secondo turno del. L’aria di Parigi fa sempre bene all’azzurro, che all’esordio si è reso protagonista di una straordinaria rimonta contro lo spagnolo Pablo Andujar. L’inizio di stagione è stato veramente da incubo. Basti pensare che la prima vittoria dell’anno è giunta solamente la scorsa settimana nel primo turno di Ginevra contro l’austriaco Dominic Thiem. Adesso un po’ di fiducia sembra essere finalmente tornata.troverà sul suo cammino il numero tredici del mondo in un match in cui i bookmakers lo danno per spacciato. Il polacco effettivamente ha destato delle buonissime impressioni nella sua prima uscita contro Giulio Zeppieri, uscito sconfitto senza poter avere neppure una palla break a disposizione. ...

