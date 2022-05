Advertising

fattoquotidiano : Intervista a Luciana Castellina Pacifista militante da 40 anni, è convinta che inviare armi equivalga a 'un massac… - rulajebreal : Il fronte filo ???? anche detto pacifista è formato da: Salvini che faceva foto coi mitra e prometteva “pulizia etnic… - BentivogliMarco : i filo putiniani sono di due tipi: quelli che credono che #Putin sia comunista e quelli, come #Berlusconi, che c… - lillashinex : @Gl3nda_92 sì infatti quello è vero, anche se penso che me ne comprerò un paio di nuove perché non trovo più quelle… - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: C’è un filo che lega il #Lecce all’Indonesia. E lo porta un jet privato con 60 milioni di followers -

E, nelle scorse ore, ha annunciatogiovedì sarebbe arrivato nel Salento, invitando i suoi fan a seguire la pagina Instagram dell'US Lecce. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...Sono oltre 50 i siti colpiti negli ultimi giorni dall'attacco informatico lanciato dagli hacker- russi Killnet. Un'offensiva senza precedentiha fatto alzare il livello di guardia nel ...Da Giacarta a Lecce, sognando un pallone che rotola sul prato del Via del Mare. Un viaggio lungo e stancante, ma non per tutti. Per le celebrità, per chi ha oltre 60 milioni di follower su Instagram, ...Roma, 26 mag. (Adnkronos) - ''Auspico che ci sia maggiore flessibilità sull'approccio ai documenti perché vi assicuro che è molto, molto complicato lavorare negli archivi. Io per tirare fuori ...