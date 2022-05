Advertising

BJLiguria : CdO, a Genova il 14/6 'Non come prima, meglio di prima', giornata di lavoro per le imprese - -

Bizjournal.it - Liguria

Per info sul Percorso Associativo 2022 di: https://dof71p48bzrgt.cloudfront.net/pubblicazioni/WL8LQSmMhHNLq6iro/q9ZzEp8WBFgPfjYSj_A3_Brochure - Cartellina__2022.pdf Per info e iscrizioni a ...in arrivo per il 14 giugno al'11stagione di Expandere Liguria : una giornata di lavoro progettata sulle base delle ... presidente diLiguria " e, quest'anno, verterà sul tema della ... CdO: a Genova il 14/6 "Non come prima, meglio di prima", giornata di lavoro per le imprese | Liguria Business Journal “Non come prima, meglio di prima” è il titolo del Percorso Associativo 2022 “Expandere Liguria” della Compagna delle Opere ligure che per il 14 giugno, dalle 14 alle 20.30, ha in calendario “Expandere ...