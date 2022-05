“Cavani ama Napoli, pronto a tornare” parla il fratello e agente del Matador (Di giovedì 26 maggio 2022) Il sogno di un ritorno di Edinson Cavani per i tifosi del Napoli non si è mai spento, ad alimentarlo ci sono le parole del fratello e agente del giocatore uruguaiano. Quando si parla di Cavani in maglia azzurra non c’è da scherzare, perché troppe volte si è prospettato un suo rientro ma non si è mai concretizzato. Per Cavani si parla anche di Salernitana, anche se lo stesso agente ha definito giorni fa la trattativa davvero molto complicata. Al momento il Matador è svincolato e cerca una squadra in cui giocare, si è parlato di Boca Juniors per l’attaccante, ma fino ad ora non c’è stato nessun accordo. Cavani al Napoli: le parole dell’agente Walter ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 26 maggio 2022) Il sogno di un ritorno di Edinsonper i tifosi delnon si è mai spento, ad alimentarlo ci sono le parole deldel giocatore uruguaiano. Quando sidiin maglia azzurra non c’è da scherzare, perché troppe volte si è prospettato un suo rientro ma non si è mai concretizzato. Persianche di Salernitana, anche se lo stessoha definito giorni fa la trattativa davvero molto complicata. Al momento ilè svincolato e cerca una squadra in cui giocare, si èto di Boca Juniors per l’attaccante, ma fino ad ora non c’è stato nessun accordo.al: le parole dell’Walter ...

