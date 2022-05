Caso Camici | il gup di Milano su Fontana e gli altri imputati | “Non ci fu inganno nella trasformazione del contratto in donazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) Non ci fu “” e tantomeno fu reato lain corso d’opera di una fornitura in. Il nuovo– benché in qualche modo indotto dalla necessità di evitare una brutta figura e magari una dura campagna stampa – fu operato “in chiaro”, portato “a conoscenza delle parti”, “non simulato ma espressamente dichiarato”. È il ragionamento che ha portato la giudice per le indagini preliminari di, Chiara Valori, a prosciogliere tutti glidel procedimento scaturito daldi: il brutto pasticcio – per la procura diuna frode – dell’affidamento da parte della Regione Lombardia di una fornitura, poi trasformata ina maggio del 2020, da circa mezzo milione di ...