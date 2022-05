Casini: «La Conference League sia di spunto alle altre squadre» (Di giovedì 26 maggio 2022) Le parole del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini sulla vittoria della Roma della Conference League Lorenzo Casini parla della vittoria della Roma in Conference League a margine di un evento a Villa Borghese a Roma. Di seguito le sue parole. «Bellissima notizia. Sorrido perché per molta gente è una coppa che non conta nulla, ma a maggior ragione era importante vincerla. Servirà da spunto alle altre squadre italiane per provare a vincere di più in Europa». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Le parole del presidente della Lega Serie A Lorenzosulla vittoria della Roma dellaLorenzoparla della vittoria della Roma ina margine di un evento a Villa Borghese a Roma. Di seguito le sue parole. «Bellissima notizia. Sorrido perché per molta gente è una coppa che non conta nulla, ma a maggior ragione era importante vincerla. Servirà daitaliane per provare a vincere di più in Europa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

