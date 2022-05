Casasco confermato presidente europeo dei medici dello sport (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Maurizio Casasco, presidente della Fmsi, la Federazione Medico sportiva Italiana, è stato confermato oggi all’unanimità presidente dell’Efsma, la Federazione Europea dei medici dello sport riunitasi a Brighton. Casasco guida la Federazione italiana e sta guidando quella europea dal novembre 2017. “Sono molto onorato per questa conferma – ha dichiarato Casasco – e voglio ringraziare tutti i colleghi europei per la grande fiducia che hanno confermato nei miei confronti. Un grazie particolare alla Federazione Medico sportiva Italiana per il suo contributo fondamentale che da 93 anni contribuisce a rendere la medicina sportiva ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Mauriziodella Fmsi, la Federazione Medicoiva Italiana, è statooggi all’unanimitàdell’Efsma, la Federazione Europea deiriunitasi a Brighton.guida la Federazione italiana e sta guidando quella europea dal novembre 2017. “Sono molto onorato per questa conferma – ha dichiarato– e voglio ringraziare tutti i colleghi europei per la grande fiducia che hannonei miei confronti. Un grazie particolare alla Federazione Medicoiva Italiana per il suo contributo fondamentale che da 93 anni contribuisce a rendere lanaiva ...

