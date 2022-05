Carta docente Bonus 500 euro anche ai precari. SPECIALE con l’avvocato Walter Miceli. LIVE Venerdì 27 maggio alle 16:00 (Di giovedì 26 maggio 2022) La VI sezione della Corte di Giustizia europea, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha riconosciuto anche a tutti i docenti precari della scuola il diritto a usufruire della Carta docente (il Bonus 500 euro) per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 maggio 2022) La VI sezione della Corte di Giustiziapea, con ordinanza del 182022, ha riconosciutoa tutti i docentidella scuola il diritto a usufruire della(il500) per l’aggiornamento e la formazione del personale. L'articolo .

