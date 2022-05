Caro bollette, vademecum per consumi estivi ‘intelligenti’ (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Consigli utili contro il Caro bollette, per tutelare l’ambiente e contribuire a ridurre la dipendenza dal gas metano anche con l’utilizzo ‘intelligente’ dei condizionatori. All’inizio della stagione estiva Enea fornisce un vademecum con alcune indicazioni pratiche per utilizzare in modo ottimale gli impianti di climatizzazione. Un insieme di misure che, unite all’installazione di modelli ad alta efficienza e di pannelli solari per produrre acqua calda sanitaria, consentirebbero di risparmiare a livello nazionale fino a 1,8 miliardi di metri cubi di gas metano all’anno, circa il 2,5% del consumo italiano nel 2021 (76 miliardi di m3). “Nella climatizzazione estiva, le misure essenziali per ottenere bollette più leggere consistono nell’aumentare di due gradi il settaggio della temperatura interna, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – Consigli utili contro il, per tutelare l’ambiente e contribuire a ridurre la dipendenza dal gas metano anche con l’utilizzo ‘intelligente’ dei condizionatori. All’inizio della stagione estiva Enea fornisce uncon alcune indicazioni pratiche per utilizzare in modo ottimale gli impianti di climatizzazione. Un insieme di misure che, unite all’installazione di modelli ad alta efficienza e di pannelli solari per produrre acqua calda sanitaria, consentirebbero di risparmiare a livello nazionale fino a 1,8 miliardi di metri cubi di gas metano all’anno, circa il 2,5% del consumo italiano nel 2021 (76 miliardi di m3). “Nella climatizzazione estiva, le misure essenziali per ottenerepiù leggere consistono nell’aumentare di due gradi il settaggio della temperatura interna, ...

Advertising

petergomezblog : Caro bollette, così l’aumento dei prezzi spinge verso la soglia di povertà il ceto medio-basso non tutelato dai rin… - Mov5Stelle : Il caro bollette continua a danneggiare famiglie e imprese. Dobbiamo arrivare a un prezzo comune regolato del gas a… - jazz_ste : RT @petergomezblog: Caro bollette, così l’aumento dei prezzi spinge verso la soglia di povertà il ceto medio-basso non tutelato dai rincari… - LocalPage3 : Caro bollette, vademecum per consumi estivi 'intelligenti' - DessiSelvaggia : RT @petergomezblog: Caro bollette, così l’aumento dei prezzi spinge verso la soglia di povertà il ceto medio-basso non tutelato dai rincari… -