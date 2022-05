Caro bollette | così l’aumento dei prezzi spinge verso la soglia di povertà il ceto medio-basso non tutelato dai rincari | “A fine anno le buste paga varranno il 5% in meno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 maggio 2022) In Italia, unico paese Ocse in cui i salari sono oggi più bassi di 30 anni fa, milioni di famiglie vivono lungo il sottile conche separa una condizione di relativo benessere da quella di conclamata. Una fascia di popolazione spesso doppiamente penalizzata, non abbastanza benestante per attutire senza troppi problemi l’inflazione ma neppure abbastanza povera per ricevere i sussidi previsti per chi è ancora più sfortunato. Basta poco per varcare lae i recenti aumenti dei, soprattutto di spese obbligate come lee i trasporti, rischiano di dare una spinta decisiva. Laè un fenodifficile da monitorare, non fosse altro per gli introiti non dichiarati, ma per avere un quadro alapprossimativo della ...