Carlotta Dell’Isola, sorpresa prima del matrimonio: “Troppe emozioni” (Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex gieffina Carlotta Dell’Isola sorpresa dal futuro marito Nello Sorrentino: arriva la serenata a poche ore dalle nozze Si avvicina a grandi falcate il giorno delle nozze tra Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. I due ex concorrenti sono diventati celebri al grande pubblico grazie alla loro partecipazione a Temptation Island, programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi in cui soprattutto la romana ha conquistato tutti con la sua simpatia e schiettezza, tanto da guadagnarsi un posto anche al GF Vip di Alfonso Signorini. Tra poche ore i due convoleranno a nozze e ieri sera Nello ha avuto la brillante idea di dedicare una serenata alla futura sposa. Evento che ha ovviamente emozionato Carlotta, che intervenuta sul proprio account Instagram, ha raccontato i dettagli di quanto ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 maggio 2022) L’ex gieffinadal futuro marito Nello Sorrentino: arriva la serenata a poche ore dalle nozze Si avvicina a grandi falcate il giorno delle nozze trae Nello Sorrentino. I due ex concorrenti sono diventati celebri al grande pubblico grazie alla loro partecipazione a Temptation Island, programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi in cui soprattutto la romana ha conquistato tutti con la sua simpatia e schiettezza, tanto da guadagnarsi un posto anche al GF Vip di Alfonso Signorini. Tra poche ore i due convoleranno a nozze e ieri sera Nello ha avuto la brillante idea di dedicare una serenata alla futura sposa. Evento che ha ovviamente emozionato, che intervenuta sul proprio account Instagram, ha raccontato i dettagli di quanto ...

Advertising

361_magazine : Una grande emozione per Carlotta Dell’Isola - C111318 : @GrembiuleBlue @Giovann15650637 @hofreddosempre @miss_milu94 Carlotta dell'isola - Giovann15650637 : @hofreddosempre @miss_milu94 @GrembiuleBlue Carlotta dell' isola se non erro - gbgiannab : @Simona03567380 Sbaglio o il 28 Si sposa Carlotta dell’isola? - Millyzampa87 : raga nel caso non tornerebbero a Roma per il matrimonio di Carlotta dell'Isola il 28 Maggio(c'era quel dubbio) #jerumattina -