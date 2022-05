Carenza di personale al Tribunale di Nocera, Cirielli (FdI) interroga Cartabia (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Presenterò, con grande urgenza, un’interrogazione al ministro della Giustizia, Marta Cartabia, per sapere cosa intenda fare, per la parte di sua competenza, per restituire dignità al Tribunale di Nocera Inferiore e a tutti coloro che ogni giorno, con grandissime difficoltà, criticità ed enormi disagi, continuano a lavorare per garantire – non sempre riuscendoci, purtroppo – livelli minimi di funzionalità ed efficienza”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “A causa della Carenza di personale, il Tribunale di Nocera Inferiore rischia davvero una grave paralisi. Fino ad oggi le tante polemiche e contestazioni non hanno sortito alcun risultato, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Presenterò, con grande urgenza, un’zione al ministro della Giustizia, Marta, per sapere cosa intenda fare, per la parte di sua competenza, per restituire dignità aldiInferiore e a tutti coloro che ogni giorno, con grandissime difficoltà, criticità ed enormi disagi, continuano a lavorare per garantire – non sempre riuscendoci, purtroppo – livelli minimi di funzionalità ed efficienza”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo. “A causa delladi, ildiInferiore rischia davvero una grave paralisi. Fino ad oggi le tante polemiche e contestazioni non hanno sortito alcun risultato, ...

