Caparezza, sold out le date di Bologna e Torino dell’Exuvia Estate 2022 (Di giovedì 26 maggio 2022) Manca esattamente un mese alla partenza di Exuvia Estate 2022, il tour che porterà Caparezza in giro per tutta Italia: sold out le date di Bologna e Torino Manca esattamente un mese alla partenza di Exuvia Estate 2022, il tour che porterà Caparezza in giro per tutta Italia dando così finalmente la possibilità a tutti i fan di ascoltare e vedere dal vivo per la prima e ultima volta Exuvia, l’album pubblicato da Polydor/Universal Music Italia e già certificato disco di Platino. sold out la data di Bologna del 27 giugno (sono ancora disponibili invece i biglietti per la seconda data di Bologna per il 28 giungo) e l’appuntamento del 4 luglio al Flowers Festival di ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 26 maggio 2022) Manca esattamente un mese alla partenza di Exuvia, il tour che porteràin giro per tutta Italia:out lediManca esattamente un mese alla partenza di Exuvia, il tour che porteràin giro per tutta Italia dando così finalmente la possibilità a tutti i fan di ascoltare e vedere dal vivo per la prima e ultima volta Exuvia, l’album pubblicato da Polydor/Universal Music Italia e già certificato disco di Platino.out la data didel 27 giugno (sono ancora disponibili invece i biglietti per la seconda data diper il 28 giungo) e l’appuntamento del 4 luglio al Flowers Festival di ...

Advertising

MontiFrancy82 : @CapaSound – I PRIMI SOLD OUT DI “EXUVIA ESTATE 2022” IN PARTENZA IN TUTTA ITALIA TRA UN MESE - SMSNEWSOFFICIAL : @CapaSound – I PRIMI SOLD OUT DI “EXUVIA ESTATE 2022” IN PARTENZA IN TUTTA ITALIA TRA UN MESE - RadioWebItalia : Caparezza “Exuvia Estate 2022” registra i primi sold out @RadioWebItalia - SMSNEWSOFFICIAL : CAPAREZZA – I PRIMI SOLD OUT DI “EXUVIA ESTATE 2022” IN PARTENZA IN TUTTA ITALIA TRA UN MESE - RadioGoldAl : Caparezza: annunciati i primi sold-out di 'Exuvia Estate 2022' -