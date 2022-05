Cannes 2022, il debutto (molto rock) dei Måneskin sul red carpet (Di giovedì 26 maggio 2022) La band romana ha sfilato per la prima volta sul tappeto rosso per il film Elvis. Un evento che ha infiammato la Croisette: «Ecco la montee des marches più attesa della 75esima edizione», ha gridato al microfono lo speaker Leggi su vanityfair (Di giovedì 26 maggio 2022) La band romana ha sfilato per la prima volta sul tappeto rosso per il film Elvis. Un evento che ha infiammato la Croisette: «Ecco la montee des marches più attesa della 75esima edizione», ha gridato al microfono lo speaker

Advertising

DEADLINE : Guillermo del Toro, Michel Hazanavicius, Paolo Sorrentino & More On Feeble State Of Cinema In Face Of Streaming – C… - Agenzia_Ansa : A Cannes stasera la prima mondiale di Elvis, di Baz Luhrmann, protagonista l'astro nascente Austin Butler e Tom Han… - SkyTG24 : Cannes 2022, i Maneskin infiammano il red carpet di Elvis. FOTO - Ta5oEgrr1999 : RT @abluce16: È cominciato Cannes 2022, in misteriosa presenza sarò lì… Voglio celebrare questo inizio con le foto di un autore che purtrop… - PourquoiPasToi : RT @abluce16: È cominciato Cannes 2022, in misteriosa presenza sarò lì… Voglio celebrare questo inizio con le foto di un autore che purtrop… -