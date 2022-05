‘Canale 616’ | il nuovo romanzo ad alta tensione emotiva di Marco de Fazi

Leggi su 900letterario

(Di giovedì 26 maggio 2022) "Canale 616" diDeè unmisterioso e dalle sfumature horror, caratterizzato da una scrittura incisiva che avvince il lettore: attraverso le sue parole, l'autore riesce a creare visioni potenti che tolgono il fiato e che fanno immergere in un clima di profonda. Nell'opera si possono respirare quelle atmosfere provinciali e oppressive tipiche dei libri di Stephen King, così come si possono trovare echi di alcune narrazioni di Ray Bradbury, come "Il popolo dell'autunno"; anche la scelta di usare dei ragazzini rimanda a quel tipo di letteratura orrorifica che punta sul percorso di maturazione e di presa di consapevolezza dei giovani protagonisti, costretti a fare i conti con una forza soprannaturale che distrugge le loro certezze.