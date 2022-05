Calciomercato Napoli, sondaggio per un giocatore della Juventus: la notizia (Di giovedì 26 maggio 2022) Continua a guardarsi intorno il ds azzurro Cristiano Giuntoli per individuare altri colpi da sferrare in questa sessione estiva di Calciomercato. Il Napoli, dopo l’acquisto di Kvaratskhelia e Olivera, non può fermarsi qui, consapevole di alcuni addii a cui sopperire e del peso della Champions League da giocare il prossimo anno. FOTO: Getty Images, Bernardeschi A questo proposito, la società azzurra ha iniziato a sondare il territorio per Federico Bernardeschi, l’attaccante della Juventus classe ’94, in scadenza di contratto alla fine di giugno e senza una proposta di rinnovo da parte dei bianconeri. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, c’è stato un primo sondaggio, senza concretezza di trattativa, con l’agente del calciatore Federico Pastorello, che segue anche ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 26 maggio 2022) Continua a guardarsi intorno il ds azzurro Cristiano Giuntoli per individuare altri colpi da sferrare in questa sessione estiva di. Il, dopo l’acquisto di Kvaratskhelia e Olivera, non può fermarsi qui, consapevole di alcuni addii a cui sopperire e del pesoChampions League da giocare il prossimo anno. FOTO: Getty Images, Bernardeschi A questo proposito, la società azzurra ha iniziato a sondare il territorio per Federico Bernardeschi, l’attaccanteclasse ’94, in scadenza di contratto alla fine di giugno e senza una proposta di rinnovo da parte dei bianconeri. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, c’è stato un primo, senza concretezza di trattativa, con l’agente del calciatore Federico Pastorello, che segue anche ...

