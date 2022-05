Calciomercato Lazio, Lotito guarda in casa Napoli per l’attacco: le ultime (Di giovedì 26 maggio 2022) In casa Lazio il mercato comincia a prendere forma: la pista Mertens comincia a prendere concretamente a non essere solo un’idea ed una voce di mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il belga, 35 anni compiuti a maggio, sta trattando il rinnovo con il Napoli ma non ha ancora raggiunto un accordo e si sta dunque cominciando a guardare intorno. Mertens Calciomercato LazioLa Lazio, con Sarri suo grande estimatore, potrebbe mettere sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno da 1.5-2 milioni a stagione. Il belga potrebbe alternarsi con Immobile ma anche giocare con lui in alcuni momenti delle partite. La pista è dunque da monitorare con grande attenzione. Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022) Inil mercato comincia a prendere forma: la pista Mertens comincia a prendere concretamente a non essere solo un’idea ed una voce di mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti, il belga, 35 anni compiuti a maggio, sta trattando il rinnovo con ilma non ha ancora raggiunto un accordo e si sta dunque cominciando are intorno. MertensLa, con Sarri suo grande estimatore, potrebbe mettere sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno da 1.5-2 milioni a stagione. Il belga potrebbe alternarsi con Immobile ma anche giocare con lui in alcuni momenti delle partite. La pista è dunque da monitorare con grande attenzione.

