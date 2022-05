Calciomercato Juventus, forte concorrenza dalla Premier per Gabriel Jesus! (Di giovedì 26 maggio 2022) Il mercato della Juventus sta entrando nella fase calda: Di Maria, Pogba, Perisic e la suggestione Koulibaly affiancano il nuovo nome che si sta facendo per l’attacco, Gabriel Jesus. Il brasiliano è in uscita dal Manchester City e la Juve è alla ricerca di un nome capace di affiancare Vlahovic e che possa sostituire Dybala. Jesus Juventus CitySecondo quanto riferisce “Il Corriere dello Sport” Jesus è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri ed è pronto a provare un’esperienza in un nuovo campionato. L’arrivo di Haaland ha ridotto lo spazio per lui ai Citizens e per questo il giocatore sta valutando tutte le possibili opzioni per il futuro con la speranza di trovare un club che possa garantirgli la titolarità, così da potersi giocare le sue carte nella speranza ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022) Il mercato dellasta entrando nella fase calda: Di Maria, Pogba, Perisic e la suggestione Koulibaly affiancano il nuovo nome che si sta facendo per l’attacco,Jesus. Il brasiliano è in uscita dal Manchester City e la Juve è alla ricerca di un nome capace di affiancare Vlahovic e che possa sostituire Dybala. JesusCitySecondo quanto riferisce “Il Corriere dello Sport” Jesus è un vecchio pallino di Massimiliano Allegri ed è pronto a provare un’esperienza in un nuovo campionato. L’arrivo di Haaland ha ridotto lo spazio per lui ai Citizens e per questo il giocatore sta valutando tutte le possibili opzioni per il futuro con la speranza di trovare un club che possa garantirgli la titolarità, così da potersi giocare le sue carte nella speranza ...

