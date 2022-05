(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "E' una coppa che la Roma ha vinto col cuore, col cervello, la tattica la tecnica. Quelli che non ci sono riusciti dicono che è una coppa, invece è una Coppa importante, la Roma è arrivata in finale, ha battuto le altre e ha vinto. E' una cosa meravigliosa". Loall'Adnkronos, super tifoso giallorosso che commenta così la vittoria indella Roma a Tirana contro il Feyenoord. "Mourinho è uno che ha vinto qualunque cosa, palcoscenici enormi -aggiunge- vederlo piangere così è stato davvero emozionante. ma questa è la Roma, della Roma ti innamori, non è un ambiente qualunque". E sugli avversari della Lazio, che 'sfottono' i tifosi giallorossi per l'arrivo di una vittoria ...

Advertising

psb_original : Il telecronista di Dazn Ricky Buscaglia sulla finale: 'Il terzo posto del Pisa può fare la differenza' #SerieB - Kdc1987Kdc : @carlolaudisa @Gazzetta_it @acmilan Se, come credo, Paolo Maldini e Ricky Massara capiscono un po' di calcio, sapra… - ricky_lattu10 : RT @sportface2016: #Inter, Nicola #Berti: 'Scudetto? Non ci fermerà più nessuno. #Milan fuori dalle palle' - Asset_Profile : RT @pisto_gol: Milan, lo scudetto silenzioso di Ricky Massara - AdornatoAntonio : RT @pisto_gol: Milan, lo scudetto silenzioso di Ricky Massara -

Il Sannio Quotidiano

Un nuovo centravanti per Stefano Pioli. L'agenda di Paolo Maldini eMassara ha da tempo questo dossier in evidenza, a prescindere dal pesante verdetto clinico (arrivato ieri) per Zlatan Ibrahimovic. Il nome di Gianluca Scamacca ovviamente cattura le maggiori ...'Scudetto impossibile senza il sostegno di Maldini e Massara' Pioli, che si è detto innamorato dei suoi giocatori, ha rivolto un ringraziamento speciale a Paolo Maldini eMassara , fondamentali ... **Calcio: Ricky Memphis, 'Conference League Chi non ci è riuscito dice che è premio minore'** E' una cosa meravigliosa". Lo dice all'Adnkronos Ricky Memphis, super tifoso giallorosso che commenta così la vittoria in Conference League della Roma a Tirana contro il Feyenoord. "Mourinho è uno che ...Un nuovo centravanti per Stefano Pioli. L’agenda di Paolo Maldini e Ricky Massara ha da tempo questo dossier in evidenza, a prescindere dal pesante verdetto clinico (arrivato ieri) per Zlatan Ibrahimo ...