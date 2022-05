(Di giovedì 26 maggio 2022) L'attaccante ha rifiutato l'ultima proposta dei blaugrana(SPAGNA) - Alla fine le strade dele Ousmanesi separeranno. Secondo "As", l'ultimo desperato tentativo del ...

- Gazzetta_it : #SassuoloMilan a poche ore ancora niente maxischermo: mancano le autorizzazioni - Gazzetta_it : La #Juventus saluta #Bernardeschi Non fa più parte del progetto bianconero #calciomercato

L'attaccante ha rifiutato l'ultima proposta dei blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) - Alla fine le strade del Barcellona e Ousmane Dembelè si separeranno. Secondo "As", l'ultimo desperato tentativo del ...Un campionato da top player,affatto scontato dal momento che Lucas poco più di un anno fa voleva smettere col. Marzo 2021, la madre muore di Covid. Lui il giorno dopo chiama il ... Calcio: Niente rinnovo col Barcellona, Dembelè verso il Psg L'attaccante ha rifiutato l'ultima proposta dei blaugrana BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Alla fine le strade del Barcellona e Ousmane Dembelè ...Il centrocampista uruguaiano, che aveva sofferto molto per la morte della madre, si è rilanciato con Italiano. Ma è scontro fra il suo entourage e il club viola per il riscatto dall’Arsenal ...