**Calcio: Maurizio Battista, 'impresa Roma, Mou primo difensore della squadra'** (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Un'impresa un po' inaspettata ma attesa. I giocatori, anche se non è una squadra eccezionale, non è il Brasile, hanno fatto tutto quello che potevano, e questo non è poco. Ai tifosi laziali dico 'dai, prendetela bene, rosichiamo una volta per uno'". Così Maurizio Battista all'Adnkronos sulla vittoria di ieri della Roma a Tirana, dove la squadra di José Mourinho ha vinto la Conference League battendo il Feyenoord con un gol di Zaniolo. "L'aria di Mourinho si è vista, Mourinho d'altronde è il primo difensore della squadra, perché la copre sempre. Zaniolo si è visto, e i tifosi Romanisti... beh, loro non stanno mai nell'ombra", scherza il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022), 26 mag. (Adnkronos) - "Un'un po' inaspettata ma attesa. I giocatori, anche se non è unaeccezionale, non è il Brasile, hanno fatto tutto quello che potevano, e questo non è poco. Ai tifosi laziali dico 'dai, prendetela bene, rosichiamo una volta per uno'". Cosìall'Adnkronos sulla vittoria di ieria Tirana, dove ladi José Mourinho ha vinto la Conference League battendo il Feyenoord con un gol di Zaniolo. "L'aria di Mourinho si è vista, Mourinho d'altronde è il, perché la copre sempre. Zaniolo si è visto, e i tifosinisti... beh, loro non stanno mai nell'ombra", scherza il ...

Advertising

CorriereRomagna : Calcio C, l'ex Maurizio Lauro: 'Cesena, Toscano è la scelta giusta' - - fzola_ : Hellas Verona, Maurizio Setti premiato come uno dei più grandi manager del calcio italiano - Maurizio_Weed : @SalaCristiano @francescocasu @DaniMorra @Gazzetta_it infatti lukaku e più da calcio italiano che inglese - HellasVeronaFC : Il Presidente dell’Hellas Verona Maurizio #Setti premiato come ‘Uno dei più grandi manager del calcio italiano’ in… - HellasVeronaFC : 7a edizione 'Renato Cesarini' | Maurizio #Setti premiato come uno dei più grandi manager del calcio italiano #HVFC -