Calcio: Investcorp si ritira dalla trattativa per acquistare il Milan (Di giovedì 26 maggio 2022) "Non è stato raggiunto un accordo", le parole di Mohammed Al Ardhi MilanO - Investcorp fa un passo indietro. Sfuma definitivamente la cessione del Milan al fondo mediorientale che da diverse settimana ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) "Non è stato raggiunto un accordo", le parole di Mohammed Al ArdhiO -fa un passo indietro. Sfuma definitivamente la cessione delal fondo mediorientale che da diverse settimana ...

Advertising

sportli26181512 : Investcorp, arriva l’ufficialità: “Accordo non raggiunto col Milan, colloqui chiusi”: Investcorp, arriva l’ufficial… - Gazzetta_it : Investcorp, arriva l’ufficialità: “Accordo non raggiunto col Milan, colloqui chiusi” - niccoloenrile : Investcorp-Milan, salta ufficialmente tutto - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Investcorp si ritira dalla trattativa per acquistare il Milan - fisco24_info : Milan, Investcorp abbandona la trattativa, resta solo RedBird: Il fondo del Bahrain su Twitter, 'chiusi i colloqui' -