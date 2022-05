Calcio: Casini, ‘successo Roma serve da spunto anche per altri club' (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - “La vittoria della Roma in Conference League è una bellissima notizia. Sorrido perché per molta gente è una coppa che non conta nulla, ma a maggior ragione era importante vincerla. Servirà da spunto alle altre squadre italiane per provare a vincere di più in Europa”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini commentando, a margine della presentazione del libro "La Regina del Fioretto", alla Casina dell'Orologio a Villa Borghese, il trionfo della Roma in Conference League. Leggi su iltempo (Di giovedì 26 maggio 2022), 26 mag. - (Adnkronos) - “La vittoria dellain Conference League è una bellissima notizia. Sorrido perché per molta gente è una coppa che non conta nulla, ma a maggior ragione era importante vincerla. Servirà daalle altre squadre italiane per provare a vincere di più in Europa”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzocommentando, a margine della presentazione del libro "La Regina del Fioretto", alla Casina dell'Orologio a Villa Borghese, il trionfo dellain Conference League.

