Calcio, boom di ascolti per la vittoria della Roma in Conference League! Oltre 4.5 milioni di spettatori su Sky e TV8 (Di giovedì 26 maggio 2022) La Roma vince sul campo… e in tv. I giallorossi, infatti, mettono le mani sulla UEFA Europa Conference League nella Finale di Tirana e, in un colpo solo riportano una Coppa europea in Italia dopo 12 anni e, non ultimo, sbancano anche a livello di telespettatori. Si parla infatti di vero e proprio "boom di ascolti" su Sky e TV8 per Roma-Feyenoord, che ieri sera ha raccolto un'audience media complessiva di 4 milioni 503 mila spettatori, con il 22,1% di share (Oltre 9 milioni di spettatori unici). In particolare, 1 milione 199 mila spettatori medi (con il 5,9% di share) hanno seguito il match su Sky, facendo registrare il miglior risultato stagionale per un match di ...

