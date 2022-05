Cade da tettoia capannone durante lavori, morto 23enne (Di giovedì 26 maggio 2022) Un ragazzo di 23 anni, Simone Ferri, è morto oggi pomeriggio a seguito di un'incidente sul lavoro avvenuto a Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) all'interno dello stabilimento di un'azienda che si ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) Un ragazzo di 23 anni, Simone Ferri, èoggi pomeriggio a seguito di un'incidente sul lavoro avvenuto a Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) all'interno dello stabilimento di un'azienda che si ...

