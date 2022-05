Bullismo, cyberbullismo, sexting, convegno alla Scuola Margherita Navarra di Pioppo (Di giovedì 26 maggio 2022) Pioppo (MONREALE) – Si è svolto questa mattina presso la Scuola Margherita Navarra di Pioppo un incontro con i ragazzi della secondaria primo grado organizzato dalla Pro Loco di Monreale sul tema Bullismo e CyberBullismo. Hanno aperto la sessione di approfondimento la Prof.ssa Patrizia Roccamatisi, Dirigente Scolastica del Navarra, e l’Avv. Francesco Macchiarella a nome della Pro Loco. La partecipazione è stata diremmo di rilievo giacché la ampia sala che ha ospitato l’evento è stata riempita da non meno di una cinquantina di giovani provenienti anche dai plessi scolastici di Villa Ciambra e San Martino che si sono mostrati da subito interessati e attenti all’ascolto. Ha aperto gli interventi l’Avv. Filippo Marciante – Vicepresidente ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 26 maggio 2022)(MONREALE) – Si è svolto questa mattina presso ladiun incontro con i ragazzi della secondaria primo grado organizzato dPro Loco di Monreale sul temae Cyber. Hanno aperto la sessione di approfondimento la Prof.ssa Patrizia Roccamatisi, Dirigente Scolastica del, e l’Avv. Francesco Macchiarella a nome della Pro Loco. La partecipazione è stata diremmo di rilievo giacché la ampia sala che ha ospitato l’evento è stata riempita da non meno di una cinquantina di giovani provenienti anche dai plessi scolastici di Villa Ciambra e San Martino che si sono mostrati da subito interessati e attenti all’ascolto. Ha aperto gli interventi l’Avv. Filippo Marciante – Vicepresidente ...

