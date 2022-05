Buccino | Il sindaco Parisi fuori dalle elezioni | c’è anche la sentenza del Consiglio di Stato

(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti- “Ricorso respinto”. È la conclusione delladei giudici deldi, Carlo Saltelli, Carla Ciuffetti, Carmelina Addesso, Fabrizio D’Alessandri e Stefano Filippini, che pronunciandosi sul ricorso presentato dalla candidatadella lista di“La Rosa,Unita e Democratica”, Maria Trimarco, e dei candidati consiglieri Domenico Murano e iluscente Nicola, contro il Ministero dell’Interno, per la riforma delladel Tar che ha confermato la riduzione emessa dalla Commissione Elettorale provinciale del numero di candidati consiglieri della lista elettorale per mancato rispetto della parità di genere, ha respinto il ...

