Brozovic testimonia contro Corona dopo lo scandalo con Wanda Nara | lui si scusa ma viene frainteso | “Mi dispiace…”

(Di giovedì 26 maggio 2022)aver subito diversi rinvii, è entrato nel vivo il processo per diffamazione ai danni di Fabrizio. I fatti risalgono al 2019, quando su KingMagazine, sito dell’ex re dei paparazzi, veniva riportata la presunta relazione extraconiugale tra, moglie di Mauro Icardi, e Marcelo. Si parlava, inoltre, delle “aggressioni violente” che il marito tradito avrebbe fatto all’allora compagno di squadra. Il mese scorso è stata la volta della, che in udienza ha dichiarato: “L’articolo riportava tutte cose non vere. Da lì sono iniziati i problemi e Mauro ha anche dovuto cambiare squadra: l’Inter gli ha fatto pesare questa situazione. Ho cinque figli che andavano a scuola qua a Milano in quel periodo. Siamo una famiglia tradizionale e questa ...

Brozovic testimone al processo per diffamazione contro Corona: "Falsa la storia con Wanda Nara, non ho neanche il suo cellulare" Il centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic ha detto oggi in tribunale durante un processo per diffamazione che le accuse di aver avuto una relazione con la moglie dell'ex compagno di squadra Mauro Icardi erano false.