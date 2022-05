Boxe | Europei 2022 | Giacomo Micheli saluta subito la rassegna continentale

(Di giovedì 26 maggio 2022) Per(67 kg) glidiin corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia, si sono già conclusi. Il polacco Damian Durkacz, superiore in maniera netta, lo sconfigge per verdetto unanime dei giudici e va ai quarti: un 30-27 e tutti 29-28 i cartellini, che però, presi per round, dicono che la questione si era già chiusa nella prima metà abbondante del combattimento. Troppo lento a entrare nel ritmo, dominato dal suo avversario nella prima ripresa e per larga parte della seconda: migliore l’atteggiamento di Durkacz, spesso al centro del ring e in grado di colpire con efficacia in più occasioni con diretti di qualità.: Gianluca Russoeliminato agli ottavi di ...

L' Italia può sognare di andare a medaglia in quel di Yerevan (Armenia), dove sono in corso gli Europei Elite Maschili di boxe. Comodo 5 - 0 per Cavallaro, bronzo Mondiale 75 kg, approdato ai quarti di finale grazie ad una vittoria agevole ai danni del ceco Bartl. Sulla sua strada ora il turco ... Il ragazzo di Mercato San Severino, allenato dal tecnico Gennaro Moffa, ha piazzato gli colpi e i ... pugile ampiamente alla portata di Aziz Abess Mouhiidine, che con la sua boxe elegante, veloce e ... Niente da fare per Gianluca Russo, eliminato in maniera immediata dagli Europei di boxe in corso di svolgimento a Yerevan, capitale dell'Armenia. Nei 60 kg il portacolori italiano è stato eliminato ...