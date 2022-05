(Di giovedì 26 maggio 2022) Chi ha Instagram non può essersi non imbattuto in uno dei tanti video del, il fan del Milan che ha incantato il web col suo costumino verde. Quando la sua identità è stata scoperta il suo profilo Instagram è stato preso letteralmente d’assalto ed è passato da 1700 follower a circa 10 mila. Milan, preso d’assalto il profilo Instagram del fan vestito da* https://t.co/NRItuXZuHe https://t.co/WRt5nAPpqC — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 24, 2022 Molte pagine locondiviso e le sue gambe scultoree (e non solo quelle)incantato anche un bel po’ di celebrità che pubblicamentecommentato o gli. Sabrina Ferilli sotto ad un post di Biccy ha semplicemente commentato con un “che simpatico!”, ricordando ...

StraNotizie : Borat rossonero: 7 vip che (a sorpresa) gli hanno scritto - BITCHYXit : Il Borat rossonero pubblica altri due video hot - BITCHYFit : Il Borat rossonero pubblica altri due video hot - gaseven : Ecco chi è il Borat rossonero - zazoomblog : Ecco chi è il Borat rossonero che ha sfilato in costume durante la festa del Milan - #Borat #rossonero #sfilato… -

Zazoom Blog

Scopriamo cosa c'è da sapere su Lorenzo Francesconi, il tifoso del Milan che si è fatto conoscere come il ''. Lorenzo Francesconi è un tifoso sfegatato del Milan che, nel 2022, è balzato agli onori delle cronache per il modo in cui si è unito ai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto ...Scopriamo cosa c'è da sapere su Lorenzo Francesconi, il tifoso del Milan che si è fatto conoscere come il ''. Lorenzo Francesconi è un tifoso sfegatato del Milan che, nel 2022, è balzato agli onori delle cronache per il modo in cui si è unito ai festeggiamenti per la vittoria dello scudetto ... Milan | festa incontenibile | Pioli capopolo e quello striscione agli interisti | ' La Coppa Italia' Il ragazzo che ha festeggiato la vittoria del Milan vestito da Borat ha conquistato tutti e il suo profilo Instagram è stato preso d'assalto.Il ragazzo che ha festeggiato la vittoria del Milan vestito da Borat ha conquistato tutti e il suo profilo Instagram è stato preso d'assalto.