Bollettino | il mistero italiano dei morti di Covid | peggior dato in Europa | come si spiega?

(Di giovedì 26 maggio 2022) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo. I dati sono positivi, soprattutto quelli degli attualmente positivi (754.988) che sono in costante calo ormai da diverse settimane. L'unica nota stonata è quella deidi: nell'ultimo report settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità l'Italia è seconda a livello globale e prima inper nuovi decessi. Un fenomeno a cui è difficile dare una risposta: spetterebbe al ministero della Salute farlo. Ildi oggi, giovedì 26 maggio, dà conto di 20.322 contagiati, 58.368 guariti e 94a fronte di 203.607 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 10% (+0,6 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitaria nazionale, la pressione non desta ...

Advertising

Libero_official : Il #bollettino del 26 maggio: 20.322 contagiati, 58.368 guariti e 94 morti. Italia prima in Europa per nuovi morti… - infoitinterno : Bollettino 25 maggio, continua la discesa dei contagi. 'Tre mutazioni rare': il mistero degli asintomatici -

Liberoquotidiano.it

... il mondo di fedeli e pellegrini che "gravitano" attorno all'eccezionaledella Madonna di ... Madonna di Medjugorje, messaggio 25 febbraio/ Guerra e preghiera: "Mondo senza Dio" IL "" ...La situazione epidemiologica dell'Italia continua a non destare particolare preoccupazione, segno che la convivenza con il Covid sta proseguendo per il meglio. A testimoniarlo, nero su bianco, è il ... Bollettino 25 maggio, continua la discesa dei contagi. "Tre mutazioni rare": il mistero degli asintomatici 25 maggio 2022 a. a. a. La situazione epidemiologica dell’Italia continua a non destare particolare preoccupazione, segno che la convivenza con il Covid sta proseguendo per il meglio. Secondo i ricerc ...Ricordiamo che sul bollettino ufficiale della regione il 25 febbraio del ... comuni inseriti nello stato di calamità non siano entrati nel finanziamento rimane un mistero. “L’amministrazione comunale ...