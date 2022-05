Bollettino Covid: oggi 20mila contagi e 94 morti in Italia. I dati del 26 maggio (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 maggio 2022 - Sono 20mila i nuovi casi di Covid - 19 in Italia . E' quanto emerge dal Bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute . Si registrano, inoltre, 94 morti . Prosegue il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 262022 - Sonoi nuovi casi di- 19 in. E' quanto emerge dalodierno diffuso dal ministero della Salute . Si registrano, inoltre, 94. Prosegue il ...

Advertising

SLN_Magazine : Covid oggi Abruzzo, 643 contagi e 4 morti: bollettino 25 maggio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: ??????? #CORONAVIRUS Zero decessi, 176 casi positivi, aumentano i pazienti ricoverati, calano le terapie intensive. Gli a… - ProvinciaTrento : ??????? #CORONAVIRUS Zero decessi, 176 casi positivi, aumentano i pazienti ricoverati, calano le terapie intensive. Gl… - infoitinterno : Bollettino Covid: oggi 20mila contagi e 94 morti in Italia. I dati del 26 maggio - infoitinterno : Bollettino Covid Lombardia, i dati di oggi 26 maggio: morti, positivi e terapie intensive -