Boiler Summer Cup, cos’è la nuova orribile ‘sfida’ su TikTok (Di giovedì 26 maggio 2022) Non è vero che ciò che succede nei social rimane lì, senza conseguenze. La cattiveria non ha limiti. Non fa distinzioni tra reale e virtuale. Anche perché, il mondo di Internet, fa parte della realtà. Non è un mondo a parte. E lo possono dire tutte le vittime che si sono trovate davanti, inconsapevoli, ragazzi che per un po’ di like, le hanno derise, divertiti. Su TikTok, in particolare, ogni giorno nascono nuove “sfide”. Chi ha la pancia più magra, chi riesce a fare due nodi con l’elastico nel polso, chi ha i capelli più belli, chi i genitori più alla moda. Una sfida a chi ostenta di più. Una sfida con un solo obiettivo: i like. E non importa quanto possa far male o essere sbagliato, il successo di essere repostato da qualcuno non ha prezzo. Su questa dinamica, tantissime ragazze considerate “grasse”, “ciccione”, “fuori dagli standard”, sono state trattate come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Non è vero che ciò che succede nei social rimane lì, senza conseguenze. La cattiveria non ha limiti. Non fa distinzioni tra reale e virtuale. Anche perché, il mondo di Internet, fa parte della realtà. Non è un mondo a parte. E lo possono dire tutte le vittime che si sono trovate davanti, inconsapevoli, ragazzi che per un po’ di like, le hanno derise, divertiti. Su, in particolare, ogni giorno nascono nuove “sfide”. Chi ha la pancia più magra, chi riesce a fare due nodi con l’elastico nel polso, chi ha i capelli più belli, chi i genitori più alla moda. Una sfida a chi ostenta di più. Una sfida con un solo obiettivo: i like. E non importa quanto possa far male o essere sbagliato, il successo di essere repostato da qualcuno non ha prezzo. Su questa dinamica, tantissime ragazze considerate “grasse”, “ciccione”, “fuori dagli standard”, sono state trattate come ...

zhllnxo : comunque se vedo uno che sta facendo la boiler summer cup cercherò di rimorchiarlo in tutti i modi… così quando si… - jammolipo17 : RT @Idonotcombdolls: Poi non lamentiamoci della Boiler Summer Cup se ai nostri giovani insegniamo che è normale festeggiare una Conference… - lecodime : RT @lecodime: la boiler summer cup è l’ennesima conferma che viviamo in un mondo pieno di persone poco empatiche, perfide e pericolose e ch… - assuntasalvati3 : RT @imcleopatra__: i ragazzi che si vendicano della hot girl summer creando una sfida chiamata 'boiler Summer Cup' e poi dicono a noi donne… - CorriereCitta : Boiler Summer Cup, cos’è la nuova orribile ‘sfida’ su TikTok -