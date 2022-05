Bobby Lashley: “Raw ha bisogno di un titolo, sono pronto a sfidare e battere Reigns” (Di giovedì 26 maggio 2022) Roman Reigns è in una fase di supremazia assoluta dal suo ritorno in WWE a SummerSlam 2020. Con il WWE Championship e lo Universal Championship sulle spalle, The Tribal Chief è destinato ad attirare sfidanti temibili. A quanto pare, lo ha fatto con Bobby Lashley. Da quando ha perso il WWE Championship a Elimination Chamber all’inizio dell’anno, Lashley non ha avuto la possibilità di riconquistare la cintura. Inoltre, dato che Bobby è stato escluso dal match a causa di un infortunio prima di partecipare all’incontro, The All-Mighty potrebbe essere pronto per una sfida al titolo mondiale a breve. Nell’ultima edizione di WWE’s The Bump, Lashley ha parlato di ciò che lo attende dopo aver affrontato MVP e Omos. Le sue parole “Abbiamo ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 26 maggio 2022) Romanè in una fase di supremazia assoluta dal suo ritorno in WWE a SummerSlam 2020. Con il WWE Championship e lo Universal Championship sulle spalle, The Tribal Chief è destinato ad attirare sfidanti temibili. A quanto pare, lo ha fatto con. Da quando ha perso il WWE Championship a Elimination Chamber all’inizio dell’anno,non ha avuto la possibilità di riconquistare la cintura. Inoltre, dato cheè stato escluso dal match a causa di un infortunio prima di partecipare all’incontro, The All-Mighty potrebbe essereper una sfida almondiale a breve. Nell’ultima edizione di WWE’s The Bump,ha parlato di ciò che lo attende dopo aver affrontato MVP e Omos. Le sue parole “Abbiamo ...

