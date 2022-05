BMW - Tante sportive al Museo per i 50 anni del marchio M (Di giovedì 26 maggio 2022) Anche il Museo BMW di Monaco fa la sua parte nelle celebrazioni per i 50 anni del marchio M. E una mostra ad hoc, dedicata all'universo sportivo della Casa bavarese, non poteva certo mancare: è stata inaugurata il 24 maggio, giorno della fondazione di BMW Motorsport GmbH nel 1972, e sarà visitabile per tutto il 2022. Ad attendere i visitatori ci sono 26 auto, tra cui la 3.0 CSL, la 2002 Turbo e le iconiche M1 e M3. Programmi ad hoc per i ragazzi. Non solo: la speciale esibizione annovera anche concept e vetture da competizione con un palmares di successo, come lo sport-prototipo V12 LMR. Attraverso otto stanze e in un percorso modellato in stile circuito, si approfondiscono vari temi: dalla storia delle auto da turismo alla produzione della linea BMW Individual, passando per le Art Car e focus sulla formazione dei piloti e collaudatori ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 26 maggio 2022) Anche ilBMW di Monaco fa la sua parte nelle celebrazioni per i 50delM. E una mostra ad hoc, dedicata all'universo sportivo della Casa bavarese, non poteva certo mancare: è stata inaugurata il 24 maggio, giorno della fondazione di BMW Motorsport GmbH nel 1972, e sarà visitabile per tutto il 2022. Ad attendere i visitatori ci sono 26 auto, tra cui la 3.0 CSL, la 2002 Turbo e le iconiche M1 e M3. Programmi ad hoc per i ragazzi. Non solo: la speciale esibizione annovera anche concept e vetture da competizione con un palmares di successo, come lo sport-prototipo V12 LMR. Attraverso otto stanze e in un percorso modellato in stile circuito, si approfondiscono vari temi: dalla storia delle auto da turismo alla produzione della linea BMW Individual, passando per le Art Car e focus sulla formazione dei piloti e collaudatori ...

Advertising

gponedotcom : Per festeggiare l'anniversario BMW M, arrivano due edizioni limitate per la BMW M3 e la BMW M4. Tante parti special… - Automoto_it : Per festeggiare i 50 anni di vita del reparto sportivo BMW, arrivano tante interessanti edizioni limitate Ecco tut… -