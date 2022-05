Blu come i tuoi occhi, una storia senza confini raccontata da Leonardo Zenerè (Di giovedì 26 maggio 2022) Sensibile, altruista, un po' malinconico e spregiudicato, questi gli aggettivi che meglio descrivono Leonardo Zenere, il giovane imprenditore che a soli 21 anni si è lasciato ispirare dagli aneddoti del suo passato, trasformandoli nel racconto di una travolgente bromance adolescenziale, ponendosi tra i più giovani produttori cinematografici in Italia. Il passato di Leonardo Zenere è stato dunque d'ispirazione per un racconto impetuoso, grazie al regista del film Netflix “The Tape”, Eric Veneziano, che ha descritto il passato del giovane come “qualcosa di travolgente”. “Blu come i tuoi occhi”, prodotto da Modest Entertainment, è un cortometraggio senza confini, il racconto del giusto compromesso tra amore e dolore, che rivela le divergenze ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Sensibile, altruista, un po' malinconico e spregiudicato, questi gli aggettivi che meglio descrivonoZenere, il giovane imprenditore che a soli 21 anni si è lasciato ispirare dagli aneddoti del suo passato, trasformandoli nel racconto di una travolgente bromance adolescenziale, ponendosi tra i più giovani produttori cinematografici in Italia. Il passato diZenere è stato dunque d'ispirazione per un racconto impetuoso, grazie al regista del film Netflix “The Tape”, Eric Veneziano, che ha descritto il passato del giovane“qualcosa di travolgente”. “Blu”, prodotto da Modest Entertainment, è un cortometraggio, il racconto del giusto compromesso tra amore e dolore, che rivela le divergenze ...

