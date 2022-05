Blanco, la ragazza che ha filmato gli eventi racconta cos’è successo (Di giovedì 26 maggio 2022) Blanco, parla la ragazza del video Qualche giorno fa avevamo parlato di un video, diventato virale, nel quale una ragazza aveva toccato le parti intime di Blanco per diverso tempo durante una sua esibizione. Il tutto è successo al Radio Italia Live e a filmarlo, per caso, è stata una fan lì accanto, la quale L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 26 maggio 2022), parla ladel video Qualche giorno fa avevamo parlato di un video, diventato virale, nel quale unaaveva toccato le parti intime diper diverso tempo durante una sua esibizione. Il tutto èal Radio Italia Live e a filmarlo, per caso, è stata una fan lì accanto, la quale L'articolo proviene da Novella 2000.

