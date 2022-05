Blanco e il caso Radio Italia | Bernardini De Pace | “Bisognerebbe sapere cosa ne pensa lui | il nostro lavoro si basa su prove” Poi scherza | “Se è rimasto contento potrebbe nascere un flirt con la palpeggiatrice”

(Di giovedì 26 maggio 2022) “Le donne invidiano la. Gli uomini invidiano il palpeggiato. Finalmente un po’ di parità fra i sessi”. L’avvocata AnnamariaDe, anni di esperienza professionale con i vip, commenta la vicenda dipalpeggiato da una fan. E lo fa con parole ironiche e provocatorie. Il suo punto di vista è pungente e un po’ sarcastico. La mano femminile di una fan, immortalata sulle parti intime didurante il bagno di folla di un concerto, può rappresentare un reato? E’ molestia sessuale? Il filo logico delle considerazioni della celebre legale è scandito da interrogativi:si è compiaciuto? Non lo sappiamo. Si è accorto di quel contatto ripetuto e prolungato proprio lì? Non lo sappiamo. Si è indignato? No, per ora tace. Fin qui, allora, “molto rumore per ...

gbg89 : RT @ManuelPeruzzo: Né Murgia né Ruggeri decidono nulla in caso di violenza sessuale nei confronti di Blanco, né tanto meno gli editorialist… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'È una cosa ridicola da fare'. Anche LDA si unisce alle voci sconcertate sulla molestia subita da Blanco durante un concerto:… - fanpage : 'È una cosa ridicola da fare'. Anche LDA si unisce alle voci sconcertate sulla molestia subita da Blanco durante un… - FedericaSure : …giovane nella carne, decrepito nello spirito”. ?????????????? Il caso delle molestie a Blanco è il trionfo del nuovo b… - giandomenic45 : RT @PButtafuoco: Caso Blanco. Un virus sempre più diffuso, quello del “non mi toccare”, che segna l’età mentale dei teenager di oggi. Allor… -

, le molestie sul palco diventano un/ LDA: "E' ridicola come cosa..." Il messaggio degli Aerosmith A causa dell'ingresso di Steven Tyler in un centro di recupero, gli Aerosmith hanno ...Ilè finito in Procura, a Roma, e il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per stalking: ... "Non sarà facile avere un bis già quest'anno, ma se Mahmood evincono sfilerò in reggiseno e ...Antonello Venditti è uno dei più fervidi sostenitori della Roma Calcio. Non a caso la sua "Grazie Roma" da sempre è uno degli inni ...“Non so quanto stia spendendo per questa roba, ma non ha prezzo”, dice con fierezza Venditti dopo aver rassicurato i fan: “I concerti verranno meglio“. Poi sposta l’inquadratura sul suo vicino di polt ...