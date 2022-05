Bimbo ripreso perché indossava la maglia dell’Atalanta a San Siro: la Dea lo premia (Di giovedì 26 maggio 2022) Ricordate la disavventura al piccolo atalantino e a suo padre milanista accaduta a San Siro che vi abbiamo raccontato? Un supporter milanista bergamasco, M.B., si è recato allo stadio con il figlio di 10 anni in occasione della partita Milan-Atalanta di domenica 15 maggio. Una steward rivolgendosi ai due tifosi ha detto senza giri di parole: “Tolga la maglia della Dea, rischia gli schiaffi”. Dopo quelle parole, aveva raccontato il papà, “per noi è stato un pomeriggio di sola ansia e tensione”. Con il piccolo in lacrime. Ebbene, saputo dell’episodio, un gruppo di atalantini si è attivato per cercare di riparare al “misfatto” Grazie a Mauro Paloschi di Bergamonews.it, a “unodibergamo” del sito Atalantini.com , al lavoro e al buon cuore di una persona dipendente dell’Atalanta che vuol restare anonima (ancorché spesso citata in modo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 26 maggio 2022) Ricordate la disavventura al piccolo atalantino e a suo padre milanista accaduta a Sanche vi abbiamo raccontato? Un supporter milanista bergamasco, M.B., si è recato allo stadio con il figlio di 10 anni in occasione della partita Milan-Atalanta di domenica 15 maggio. Una steward rivolgendosi ai due tifosi ha detto senza giri di parole: “Tolga ladella Dea, rischia gli schiaffi”. Dopo quelle parole, aveva raccontato il papà, “per noi è stato un pomeriggio di sola ansia e tensione”. Con il piccolo in lacrime. Ebbene, saputo dell’episodio, un gruppo di atalantini si è attivato per cercare di riparare al “misfatto” Grazie a Mauro Paloschi di Bergamonews.it, a “unodibergamo” del sito Atalantini.com , al lavoro e al buon cuore di una persona dipendenteche vuol restare anonima (ancorché spesso citata in modo ...

