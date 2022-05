Bertolatti Yves Rocher Italia | Puntiamo a fare meglio del 2019

Leggi su iltempo

(Di giovedì 26 maggio 2022) Milano, 26 mag. (Adnkronos) -cresce e punta, per il 2022, a chiudere sopra i livelli del. "Abbiamo vissuto dal 2008 al 2020 una crescita consecutiva e costante a doppia cifra - dice all'AdnKronos Carlo, general manager di- che ci ha portato a chiudere il 2021 con un fatturato di 230 milioni di euro, in linea con i risultati 2020 (dove eravamo cresciuti dell 11% mentre il mercato ha chiuso a -12%). Il peso dei nostri canali è diviso tra 80% social selling e 20% retail". Il 2022 pur essendo "un anno molto complesso" per il Covid "e con l'inflazione iniziata a fine 2021 che sta accelerando con il conflitto Russia-Ucraina, desideriamo comunque chiudere sicuramente sopra i livelli del ...