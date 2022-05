Bernardeschi Napoli | gli azzurri ci provano | cosa ne pensa l’esterno

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 maggio 2022)infiamma il mercato: ilcie per l’ormai ex esterno della Juve è tempo di scegliere.Dopo aver ufficializzato l’addio alla Juventus al termine dei cinque anni di contratto previsti, Federicoè alla ricerca di una nuova squadra con la quale rimettersi in gioco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilavrebbe fatto un sondaggio per, ma resta il problema dell’ingaggio:a Torino percepiva 4 milioni netti, pertanto sarà fondamentale trovare un accordo. L’ex 20 bianonero, tuttavia, preferirebbe una soluzione milanese che però al momento non costituisce una pista concreta. L'articolo proviene da Calcio News 24.