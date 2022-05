Bergamo va a teatro E nella nuova stagione avrà solo l’imbarazzo della scelta

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 26 maggio 2022). Cinquantunomila presenze e oltre quattromila abbonamenti: 4.444 per la precisione. IlDonizetti è ufficialmente tornato a essere la casa di tutta la comunità, degli amanti e dei professionisti del. Mentre il cuore dista per chiudere il sipariodei teatri 2021/2022 – l’ultimo spettacolo, “Ecloga XI” va in scena al Donizetti stasera, giovedì 26 maggio –, iniziano i festeggiamenti per l’annuncioprossima rassegna. La primaa pieno regime dopo il restauro ha guadagnato numeri da record e le aspettative sul 2023, anno in cuie Brescia saranno capitale italianacultura, si fanno altissime. “L’entusiasmo per come il pubblico ha accolto la passata ...